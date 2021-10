Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Kraftradfahrer fährt auf Transporter auf - Eine Person schwerverletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt]

Am 28.10.2021 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Kraftradfahrer die L128 talwärts. In Höhe des Anwesens Jostalstraße 104 wollte ein vor ihm fahrender 59-jähriger Fahrer eines Transporters in das Anwesen einbiegen. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersah der Kraftradfahrer, dass der Vorausfahrende abbremste und fuhr diesem mit hoher Geschwindigkeit hinten auf. In Folge des Unfalls, verletzte sich der Kraftradfahrer schwer. Vor Ort wurde er durch das DRK versorgt und mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg transportiert. Der Fahrer des Transporters blieb glücklicherweise unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 11.500 Euro. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Transporter war trotz erheblicher Beschädigung noch fahrbereit.

