Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Beim Queren der Straße vom Pkw erfasst - Fußgängerin tödlich verletzt

DormagenDormagen (ots)

Am Montag Morgen, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich in Dormagen auf der K 36 zwischen den Ortschaften Hackenbroich und Delhoven ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin tödlich verletzt wurde. Die 79-jährige Dormagenerin querte in Höhe einer Bushaltestelle die Fahrbahn, als ein 68-jähriger Dormagener mit seinem Pkw Peugeot die K 36 in Richtung Hackenbroich befuhr. Die Fußgängerin wurde durch den Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde an der Unfallstelle notärtzlich behandelt und einem Krankenhaus zugeführt. Hier verstarb sie. An dem Pkw entstand Sachschaden. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde vor Ort durch Spezialisten des Zentralen Verkehrsunfallaufnahme-Teams unterstützt; die K 36 war während dieses Zeitraums gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (Teß)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell