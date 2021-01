POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt Verden. Am Donnerstag, kurz nach 13:00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse aus der Jackentasche einer 73-Jährigen, die in der Max-Planck-Straße einkaufen war. Als Ersatz steckte der Unbekannte vermutlich der Frau eine Tafel Schokolade in die Tasche. Die Polizei Verden sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Umständen geben können. Die Beamten sind unter 04231/8060 zu erreichen.

Einbrecher in Langwedel Langwedel. In eine Physiotherapiepraxis in der Hauptstraße sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Täter eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie ein Fenster und stiegen in die Praxis ein. Dort durchsuchten sie die Praxis nach Diebesgut. Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag öffneten derzeit Unbekannte gewaltsam ein Fenster einer Tiefbaufirma in der Daverdener Straße. Auch hier durchsuchten die Täter das Gebäude. Ob die Unbekannten Diebesgut erlangen konnten, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge. Etwaige Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße, in der Daverdener Straße sowie in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04232/934910 an die Polizei in Langwedel zu wenden.

Diebstahl im Golfclub Achim. Zu einem Diebstahl von Golfschlägern kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Roedenbeckstraße bei einem Golfclub. Derzeit unbekannte Täter öffneten mehrere Spinde und flüchteten anschließend vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 entgegen.

Einbruch in Lagerhalle Verden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag öffneten derzeit Unbekannte in der Nikolaus-Kopernikus-Straße gewaltsam das Fenster einer Lagerhalle, die sich noch im Rohbau befindet. Danach durchsuchten die Täter die gesamte Halle. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist noch Teil der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Diebstahl aus Jagdhochsitz Emtinghausen. Derzeit unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag gewaltsam das Türschloss zu einem Jagdhochsitz im Brinkweg und entwendeten von dort u.a. elektronische Geräte. Die Polizei bittet, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 04204/914380 melden.

Gefälschter Führerschein Oyten. Am Donnerstagabend kontrollierte die Autobahnpolizei Langwedel einen 42-jährigen Transporterfahrer, der die Geschwindigkeit deutlich überschritten hatte. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass der ausgehändigte Führerschein gefälscht sein dürfte. Die Polizei stellte daraufhin den Führerschein sicher und untersagte dem 42-Jährigen die Weiterfahrt. Der Transporterfahrer muss sich jetzt wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.

Mann zündet Feuerwerkskörper Verden. In der Oberen Straße zündete ein 61-jähriger Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach derzeitigen Erkenntnissen 2 Feuerwerksbatterien ab und hielt hierdurch mehrere Anwohner vom Schlaf ab. Die Polizei untersagte dem Mann das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Unfall mit hohem Sachschaden Achim. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode, als ein 24-jähriger Autofahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn gegen die Leitplanke fuhr. Der 24-Jährige blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Party aufgelöst Verden. Im Niedersachsenring hat die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Feier mit mehr als einem halben Dutzend Personen aufgelöst. Die Männer und Frauen kamen aus verschiedenen Haushalten und haben durch ihre Feier Anwohner gestört. Gegen die Party-Gäste wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unfall mit leichtverletzter Person auf Autobahn Langwedel. Am Donnerstagmittag stand eine 20-jährige Autofahrerin mit einer Panne auf dem Standstreifen der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 73-jährigen Autofahrer. Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Das Auto des 73-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 8000 Euro. Der Hauptfahrstreifen wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Unfall mit drei Verletzten Achim. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 43-jährigen Autofahrerin und einem 46-jährigen Autofahrer kam es am Donnerstagabend in der Embser Landstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die 43-Jährige auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 46-Jährigen, der in Richtung Achim-Zentrum fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Autofahrer, sowie eine Mitfahrerin der 43-Jährigen leicht. Die Mitfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auto nach Unfall abgeschleppt Verden. In der Bremer Straße kam es am Donnerstagabend zwischen einem 22-jährigen Autofahrer und einem 34-jährigen SUV-Fahrer zu einem Verkehrsunfall. Der 34-Jährige wartete nach derzeitigen Erkenntnissen vor einer roten Ampel, als der 22-Jährige ihm auffuhr. Das Auto des 22-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

