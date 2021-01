POL-VER: Einbruch in Garage ++ Diebstahl eines E-Bikes ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Transporter waren überladen

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch in Garage Oyten (wre) Bereits am ersten Weihnachtstag wurde aus einer Garage in Oyten ein Kinderfahrrad entwendet. Der oder die Täter verschafften sich am Nachmittag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Garage im Steinkampweg. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein BMX Rad der Marke Rocky Mountain. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oyten unter der Telefonnummer 04207-911060 zu melden.

Diebstahl eines E-Bikes Verden (wre) Die kurze Abwesenheit eines Fahrradbesitzers nutzen Diebe am Montag, um ein am Holzmarkt abgestelltes E-Bike zu entwenden. Der Eigentümer hatte das schwarze Damenrad gegen 12 Uhr im Fahrradständer des dortigen E-Centers abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, war das E-Bike nicht mehr da. Personen, die Hinweise zu dem Verschwinden des Fahrrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Verden unter 04231-8060 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrräder -ob elektronisch oder nicht -immer gut gesichert werden sollten, wenn man sie unbeaufsichtigt abstellt. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Dünne Schlösser lassen sich dagegen leicht mit einfachen Hilfsmitteln oder Werkzeugen "knacken". Das Schloss sollte groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel an einem Fahrradständer oder einem Laternenpfahl. Fahrrad immer anschließen, nicht nur abschließen -das sollte die Devise sein! Schließen Sie den Fahrradrahmen immer an einen fest verankerten Gegenstand wie z.B. einen Fahrradständer an. Auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren, reicht als Schutz vor Dieben nicht aus. Diese können blockierte Fahrräder mühelos wegtragen oder verladen. Aus diesem Grund sind Speichenschlösser als Diebstahl-Schutz nicht ausreichend. Sie sollten Ihr Fahrrad nur dann damit sichern, wenn Sie das abgestellte Fahrrad noch im Blickfeld haben, zum Beispiel wenn Sie kurz zum Bäcker gehen. Meiden Sie dunkle Ecken, einsame Plätze oder schlecht einsehbare Straßen als Abstellort für Ihr Fahrrad, denn auch Öffentlichkeit kann vor Dieben schützen.

Einbruch in Einfamilienhaus Ottersberg (wre) In ein Einfamilienhaus im Ostring wurde am Dienstagnachmittag eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter stiegen zwischen 16:15 Uhr und 18 Uhr in das Haus ein. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt und ohne Beute. Die Polizeistation Ottersberg nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 04205-315810 entgegen.

Transporter waren überladen Langwedel (wre) Die Autobahnpolizei Langwedel musste am Dienstag zwei LKW-Fahrern die Weiterfahrt untersagen, weil deren Transporter mit zu viel Gewicht beladen waren. Eine solche Überladung hat die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen den Fahrer und auch den Halter der Fahrzeuge zur Folge. Außerdem dürfen die Fahrer erst weiterfahren, wenn die entsprechende Menge ab- bzw. auf ein anderes Fahrzeug umgeladen ist.

