Polizei Paderborn

POL-PB: Fiat Stilo entwendet

Lichtenau-Herbram-Wald (ots)

Nach dem Diebstahl eines Fiat Stilo sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Das Auto war am Hubertusweg vor einem Wohngebäude in Lichtenau-Herbram-Wald abgestellt und noch vor Ort, als der 45-jährige Fahrzeughalter am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr zur Arbeit fuhr. Als der Mann gegen 18.00 Uhr zurückkehrte, war der Fiat verschwunden. Bei dem Auto handelt es sich um ein Modell aus dem Baujahr 2004 mit dem litauischen Kennzeichen HDH 229. Der Tachostand steht bei etwa 250.000 Kilometern. Hinweise nimmt die Polizei über die Telefonnummer 05251 3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell