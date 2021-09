Polizei Paderborn

POL-PB: Tier ausgewichen und gegen Baum geprallt

Bad Lippspringe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Lippspringe hat sich am Donnerstagabend eine 24-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 23.05 Uhr mit einem Opel Corsa auf dem Kreuzweg (L937) von Schlangen aus in Richtung Benhausen unterwegs. Zwischen den Straßen Kleiner Lindenweg und Lindenweg musste sie vermutlich einem Tier ausweichen, kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell