Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall auf der L74

Wuppertal (ots)

Auf der L74 in Fahrtrichtung Müngsten kam es gestern (28.07.2021, circa 12:00 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 65-jähriger Mercedesfahrer geriet mit seinem SLK auf die Gegenfahrbahn, wo ihm die Mercedes V-Klasse einer 48-jährigen Solingerin entgegen kam. Es kam zum Unfall, wodurch der SLK-Fahrer die Kontrolle über sein Mercedes verlor, ins Schleudern geriet und mit seinem Fahrzeugheck gegen die Leitplanke prallte. Dadurch geriet der SLK erneut in den Gegenverkehr und stieß mit dem BMW einer 49-Jährigen zusammen. Die BMW-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedesfahrer und die Solingen verletzten sich leicht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand circa 47.000 Euro Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L74 in beide Fahrtrichtungen bis 15:45 Uhr gesperrt werden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell