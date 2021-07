Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Sicherheitskonferenz im Polizeipräsidium - Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben tauschen sich aus

Zur Sicherheitskonferenz für das Bergische Städtedreieck kamen am Mittwoch im Polizeipräsidium auf Einladung von Polizeipräsident Markus Röhrl hochrangige Vertreter der bergischen Städte, des Landgerichts und der Amtsgerichte, der Staatsanwaltschaft, der Bundespolizeidirektion und der Zolldirektion zusammen, um die Sicherheits- und Kriminalitätslage in den drei bergischen Kommunen zu besprechen. Dabei ging es um aktuelle Themen, wie den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch, Hasskriminalität, Clankriminalität und den Telefonbetrug zum Nachteil älterer Menschen. Ebenso wurden sicherheitsrelevante Aspekte der jüngsten Hochwasserlage und der Corona-Pandemie besprochen. "Die Zusammenarbeit der Behörden mit Sicherheitsaufgaben im Bergischen Städtedreieck ist eng und vertrauensvoll. Dies hat sich heute wie auch zuletzt in den Krisenstäben der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid gezeigt", erklärte Polizeipräsident Markus Röhrl. An dem Austausch nahmen neben Polizeipräsident Markus Röhrl die Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind und Burkhard Mast-Weisz, Solingens Stadtdirektor Hartmut Hoferichter, die Präsidentin des Landgerichts Dr. Annette Lehmberg, der Direktor des Amtsgerichts Remscheid Dr. Thomas Künzel, Richterin Sonja Christmann als Vertreterin des Solinger Amtsgerichts, Richter Dr. Marcel Wolfer als Vertreter des Amtsgerichts Wuppertal, Oberstaatsanwältin Beate Thiele, Thorsten Schürrle vom Zoll sowie Erster Polizeihauptkommissar Norbert Nusselein von der Bundespolizei teil. (tk)

