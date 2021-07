Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Mann beschädigt Fahrzeuge im Remscheider Süden

Wuppertal (ots)

In der Nacht vom 25.07.2021 auf den 26.07.2021, gegen 00:55 Uhr, beschädigte ein Mann mehrere Fahrzeuge in der Bliedinghauser Straße und der Wermelskirchener Straße. Ein 42-jähriger alkoholisierter Mann zerkratzte zunächst auf der Wermelskirchener Straße und später auf der Bliedinghauser Straße insgesamt 16 Autos (jeweils drei Seat und Toyota, zwei Ford und je einen Mazda, Opel, VW, Jeep, BMW, Honda, Mini und Smart) sowie ein Piaggio Dreirad. Zudem beschädigte er an einigen Pkw Außenspiegel. Der mutmaßliche Täter wurde von Zeugen gesehen und von eingesetzten Beamten angetroffen. Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. (jb)

