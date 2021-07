Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Kreuzungsunfall auf der Kronprinzenstraße

Wuppertal (ots)

Am 24.07.2021, gegen 23:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Kronprinzenstraße und Freiligrathstraße zu einem Unfall zweier Pkw. Ein 24-jähriger Solinger fuhr mit seiner Mercedes E-Klasse die Kronprinzenstraße in südwestlicher Richtung, als er an der Einmündung Freiligrathstraße - nach bisherigen Erkenntnissen trotz Rotlicht - in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort kollidierte der Mercedes mit dem Audi A3 eines Remscheiders (40), der aus der Freiligrathstraße kommend, nach links in die Kronprinzenstraße abbiegen wollte. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der 40-Jährige aus dem Fahrzeug befreit werden und durch die Rettungskräfte schwerverletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen auf der Kronprinzenstraße. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell