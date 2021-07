Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Frau gerät auf der Langhansstraße in den Gegenverkehr

Wuppertal (ots)

Gegen 14:40 Uhr stießen am 25.07.2021 zwei Pkw in der Langhansstraße frontal zusammen. Eine 42-jährige Frau war mit ihrem Ford Focus auf der Langhansstraße in Fahrtrichtung Solingen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Mini einer 19-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden liegt bei circa 23.000 Euro. Es kam zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. (jb)

