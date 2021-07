Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS - Mehrere Einbrüche im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Seit gestern (27.07.2021), nahm die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen insgesamt fünf Einbrüche auf.

Wuppertal:

Am 27.07.2021 um kurz vor 20:00 Uhr drang ein Unbekannter mit Fahrrad auf ein Firmengelände an der Hauptstraße ein. Er verschaffte sich Zutritt in die dortigen Gebäude und entwendete Bargeld und Elektronikartikel. Der unbekannte Dieb war etwa 25 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatte kurze schwarze Haare.

Remscheid:

Durch ein Fenster eines Hauses an der Oswald-Greb-Straße stiegen Einbrecher im Zeitraum 27.07.2021, 01:30 Uhr und 07:00 Uhr in eine Wohnung ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entkamen mit Schmuck und Bargeld. Bei einem Einbruchsversuch blieb es an einem Bürogebäude am Tenter Weg. Unbekannte versuchten vergeblich zwischen dem 22.07.2021, 16:00 Uhr und 26.07.2021, 07:45 Uhr eine Zugangstür aufzuhebeln.

Solingen:

In der Nacht 26./27.07.2021 drangen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Kölner Straße ein. Sie hebelten zunächst die Hauseingangstür auf und gelangten so in den Hausflur. Hier öffneten sie eine weitere Tür und entwendeten eine Kasse mit Bargeld. An der Straße Auenberg schlugen Täter zwischen dem 26.07.2021, 12:00 Uhr und 27.07.2021, 11:10 Uhr die Scheibe einer Erdgeschosswohnung ein. Nach dem Durchsuchen der Wohnung stahlen sie nach bisherigem Erkenntnisstand einen Schlüsselbund und einen Fernseher.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell