Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub auf dem Görlitzer Platz

Wuppertal (ots)

Am 25.07.2021, kurz nach 16:00 Uhr, kam es auf dem Görlitzer Platz in Wichlinghausen zu einem Raubdelikt. Ein 19-Jähriger ging über den Görlitzer Platz, als ihm zwei Männer unvermittelt Reizgas ins Gesicht sprühten, ihn traten und ihm sein Mobiltelefon raubten. Die Täter entfernten sich zu Fuß in Richtung Berliner Straße oder Trasse. Die Täter sind männlich und circa 1.75m groß. Beide waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Kappen. Der junge Mann wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt und später ins Krankenhaus gebracht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

