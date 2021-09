Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Kellerräume

Paderborn (ots)

Nach Einbrüchen in drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Arndtstraße in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 26.08., 16.00 Uhr, und Donnerstag 02.09., 13.20 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Im Anschluss flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich über die Telefonnummer 05251 3060 zu melden.

