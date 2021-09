Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit Radfahrerin

Paderborn (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich des Südrings mit der Husener Straße in Paderborn hat sich am Donnerstagnachmittag eine 87-Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 13:55 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg des Südrings in Fahrtrichtung Warburger Straße unterwegs und überquerte die Husener Straße über die grün anzeigende Fuß- und Radfahrerampel.

Zeitgleich wollte eine 57-jährige Frau in einem Seat, die den Südring in Richtung Borchener Straße befuhr, ebenfalls bei grün nach links in die Husener Straße einbiegen. Dabei übersah sie die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 87-Jährige, die keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich am Kopf. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei den Kreuzungsbereich ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

