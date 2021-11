Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Wohnwagenanhänger aufgebrochen

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum von Freitag, den 26.11.2021, auf Samstag, den 27.11.2021, wurde in einen auf der Verdener Landstraße abgestellten Wohnwagenanhänger eingebrochen. Die Eigentümer des Caravans entdeckten die offene stehende Eingangstür am Samstag gegen 13:50 Uhr und alarmierten umgehend die Nienburger Polizei. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung stellte daraufhin fest, dass die Zugangstür des in einer Auffahrt abgestellte Anhängers aufgebrochen und im Innenraum Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht wurden. Laut Angaben der 44-jährigen Besitzerin wurden Porzellan und ein kleiner Flachbildfernseher entwendet. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die in dem Zeitraum von Freitag, den 26.11.2021, 22:00 Uhr auf Samstag, den 27.11.2021, 13:45 Uhr, auf der Verdener Landstraße, in Höhe der Hausnummer 74 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05021/9778 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell