FW-BO: Brennender Weihnachtsbaum in Bochum-Wiemelhausen

BochumBochum (ots)

Am frühen Abend gegen 18:45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand an der Hunscheidtstraße in Bochum-Wiemelhausen gemeldet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurden sofort 2 Löschzüge alarmiert. Es brannte ein Weihnachtsbaum im 2. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses. Der Mieter hatte bereits einen Löschversuch unternommen und damit das Feuer klein gehalten. 1 Trupp unter Atemschutz mit C-Rohr löschte den Brand endgültig und begann anschlie0ßend mit Lüftungsmaßnahmen. Insgesamt 6 Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut, einige Anwohner waren durch den verrauchten Treppenraum geflüchtet. Insgesamt 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, die Freiwillige Feuerwehr Bochum-Mitte besetzte in dieser Zeit die Feuerwache 2.

