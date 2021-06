Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt zweimal aus

Sprockhövel (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 16.00 Uhr auf der Gevelsberger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei PKW. Dabei wurden die 6 Insassen der Fahrzeuge verletzt und mussten vom Rettungsdienst und der Feuerwehr betreut und versorgt werden. Die Verletzten wurden in benachbarte Krankenhäuser zur weiteren Behandlung transportiert. Die Feuerwehr Sprockhövel nahm anschließend ausgelaufen Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. Während des Einsatzes war die Gevelsberger Straße gesperrt. Am Sonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 20.15 Uhr zu einem Wohnungsbrand zur Nockenbergstraße gerufen. Im Keller eines Wohnhauses hat eine Verteilerdose angefangen zu schmoren. Nach Entrauchung des Gebäudes wurde dieses mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Eine weitere Gefahr konnte nicht festgestellt werden. Einsatzende war gegen 22.00 Uhr.

