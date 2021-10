Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Brände an einem Abend - Velbert - 2110017

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagabend (04. Oktober 2021) kam es zu gleich zwei Mülltonnenbränden in Velbert-Mitte. Die Feuerwehr konnte beide Brände zeitnah löschen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:30 Uhr meldete ein 23-jähriger Zeuge, welcher zu Fuß auf der Forststraße unterwegs war, einen Brandausbruch an zwei Restmülltonnen. Beide Tonnen waren auf einer Grundstückseinfahrt in Höhe der Haus-Nummer 3 abgestellt und brannten bei Tatentdeckung in voller Ausdehnung. Dank eines zeitnahen Eingreifens der durch den Zeugen alarmierten Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus verhindert werden.

Nur kurze Zeit später, gegen 21:20 Uhr, meldete ein 21-jähriger Velberter zwei brennende Papiermüllcontainer im Einmündungsbereich Weißdornstraße / Lindenstraße. Auch hier griff die Feuerwehr ein und konnte den Brandausbruch erfolgreich bekämpfen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Polizei die Lindenstraße kurzfristig voll sperren.

Die Polizei leitete bei beiden Brandgeschehen ein Strafverfahren ein und schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf circa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Da beide Brandorte nur wenige Gehminuten voneinander entfernt sind, ist von einem Tatzusammenhang bei den Bränden auszugehen. Die Brandexperten bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächten Personen, zum Tatgeschehen oder weitere Hinweise tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell