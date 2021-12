Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Gerabronn: Unfall im Begegnungsverkehr auf schneeglatter Fahrbahn

Ein 37 Jahre alter Renault-Fahrer war am Dienstag kurz vor 7:00 Uhr auf der L1037 von Gerabronn in Richtung Liebesdorf unterwegs. Vermutlich aufgrund von Schneeglätte geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn wo es mit einem entgegenkommenden Renault eines 60-Jährigen zusammenstieß. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Ilshofen: Auto überschlägt sich

Am Dienstag gegen 11:00 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Opel die K2664. In einer Linkskurve zwischen Obersteinach und Dünsbach verlor sie auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Daraufhin kam der PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Bei dem Unfall wurde die 20-jährige Beifahrerin in dem Opel leicht verletzt. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Schrozberg: LKW im Graben

Gegen 16:45 Uhr am Dienstag rutschte ein 68-Jähriger mit seinem Daimler-Sattelzug auf der B290 zwischen Blaufelden und Riedbach aufgrund von Schneeglätte teilweise in den Straßengraben. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst herausgezogen werden. Hierzu war eine kurzfristige Sperrung der B290 notwendig. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Frankenhardt-Honhardt: Reifen zerstochen

Ein Unbekannter zerstach im Zeitraum zwischen Montag, 22:30 Uhr und Dienstag, 13:30 Uhr zwei Reifen an einem in der Straße Eulenbuck geparkten VW Polo. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich mit Hinweise unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

