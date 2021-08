Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Verpuffung in Spielhalle mit einer schwerverletzten Person

Krefeld (ots)

Uerdingen - Heute Mittag (Sonntag 08.08.2021) um 12:33 Uhr wurde der Feuerwehr eine Verpuffung in einer Spielhalle auf der Niederstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich alle drei Personen, die sich zuvor in den Räumlichkeiten aufgehalten hatten, im Freien. Eine Person erlitt durch die Verpuffung schwere Verletzungen und musste in eine Spezialklinik nach Duisburg transportiert werden. Die anderen beiden Personen, die sich in einem nicht durch die Verpuffung betroffen Bereich aufgehalten hatten, reagierten vorbildlich. Sie brachten den Verletzten ins Freie, löschten mit einem Handfeuerlöscher einzelne Gegenstände die sich durch die Verpuffung entzündet hatten und alarmierten die Feuerwehr. Eine der beiden Personen wurde vorsorglich ins Krankenhaus transportiert, da diese bei den Hilfs- und Löschmaßnahmen möglicherweise Brandrauch eingeatmet hatte. Die Ursache der Verpuffung konnte noch nicht geklärt werden, hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr aus Uerdingen sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 50 Einsatzkräften.

