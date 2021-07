Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Starkregen in NRW: 2.Folgemeldung der Feuerwehr Krefeld

Krefeld (ots)

Am heutigen Tag wurde zum zweiten Mal die Bereitschaft der Feuerwehren aus den Städten Krefeld und Mönchengladbach, sowie des Kreises Viersen als Unterstützung für die Stadt Erkrath des Kreises Mettmann angefordert. Mit zu dieser Bereitschaft gehören auch die Kräfte der Hilfsorganisationen des DRK und des MHD. Die 120 Einsatzkräfte haben die Hauptfeuer- und Rettungswache in Krefeld um 17 Uhr im Verband mit 25 Einsatzfahrzeugen verlassen und werden ab 18 Uhr zur Durchführung technischer Hilfeleistungen im Krisengebiet eingesetzt. Außerdem werden die Retter auch wieder in den Erkrather Wohnvierteln nach Personen Ausschau halten, die ggf. in ihren Wohnungen eingeschlossen sind und Hilfe bzw. Hilfsgüter benötigen. Der Einsatz wird voraussichtlich bis weit in die Nachtstunden andauern. (Weitere Meldung dazu folgt nach Notwendigkeit bzw. Erfordernis)

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell