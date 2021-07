Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trekkingrad entwendet

Offenburg (ots)

Am helllichten Tag entwendete ein circa 40 Jahre alter Mann ein weißes Trekkingrad der Marke KTM welches verschlossen in der Straße Im Seidenfaden abgestellt war. Eine Zeugin beobachtete den Mann wie er gegen 10:45 Uhr das Schloss am Fahrrad aufflexte und mit diesem davonfuhr. Sie war der Meinung, dass es sich bei dem Mann um einen Bekannten der Eigentümerin handelte. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg haben die Ermittlungen übernommen.

