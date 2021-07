Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fahrradfahrer rutscht auf Schienen aus

Hattingen (ots)

Ein 22-Jähriger stürzte am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad auf der Bochumer Straße, nachdem er in dortige Schienen geriet. Er fuhr in Richtung Königsteiner Straße, als er mit seinem Vorderrad in die eingelassenen Bahnschienen geriet und stürzte. Der 22-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

