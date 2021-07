Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrecher nutzen offen stehenden Balkon

Wetter (ots)

Am Sonntag brachen Unbekannte in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Buchenstraße ein. Während sich die 60-jährige Wohnungsbesitzerin in anderen Räumlichkeiten ihrer Erdgeschosswohnung aufhielt, kletterten die Täter über den Balkon in die Wohnung und entwendeten eine Geldbörse und einen polnischen Reisepass, die frei zugänglich waren. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

