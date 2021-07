Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall beim Rückwärtsfahren- eine Verletzte

Hattingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Straße Am Büchsenschütz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 59-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 59-Jährige und ein 51-Jähriger fuhren beide hintereinander auf der Werksstraße und wollten in die Straße Am Büchsenschütz abbiegen. Die 59-Jährige musste verkehrsbedingt ihren Pkw zurücksetzen, woraufhin es zu einem Zusammenstoß kam. Die Fahrerin verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell