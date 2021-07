Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- E-Bikes von Fahrradträger gestohlen

Breckerfeld (ots)

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Fahrraddiebe zwei E-Bikes von einem Fahrradträger. Der Besitzer lud die Fahrzeuge am Dienstagabend auf den Träger an seinem in der Westerfelder Straße geparkten VW. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass alle Sicherungen aufgebrochen wurden und die Räder entwendet wurden. Bei den Fahrrädern handelt es sich um folgende E-Bikes: - Ein Herrenrad der Marke Cube Kathmandu in anthrazit - Ein Damenrad der Marke Kreidler in schwarz Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell