POL-EN: Herdecke- Dortmunder verletzt Müllmann bei Überholvorgang

Herdecke (ots)

Ein 30-jähriger AHE Mitarbeiter wurde am Mittwochabend bei einem Überholvorgang leicht verletzt. Ein 41-jähriger Dortmunder fuhr an dem am rechten Fahrbahnrand stehenden Müllfahrzeug vorbei und touchierte mit der linken Fahrzeugseite seines Pkw den am linken Fahrbahnrand stehenden AHE-Mitarbeiter, dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

