Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-ACHTUNG: STROM WIRD WIEDER EINGESCHALTET!

Gevelsberg (ots)

In Kürze wird in Ihren Häusern in Gevelsberg der Strom durch den örtlichen Stromversorger AVU wieder eingeschaltet. Bitte betreten Sie zum Schutz vor lebensgefährlichen Stromschlägen daher keine von Wasser überfluteten und vernässten Räume! Bis zum Mittag erfolgt die Einschaltung des Stroms schrittweise von Stadtteil zu Stadtteil. Die Anwohner werden sowohl vor Ort von unseren Kollegen über Lautsprecherdurchsagen informiert als auch durch den örtlichen Sender Radio Ennepe Ruhr gewarnt.

-Passen Sie weiterhin auf sich auf und handeln Sie in dieser Ausnahmesituation auf keinen Fall fahrlässig.

