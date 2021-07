Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unfall unter Alkoholeinfluss

Breckerfeld (ots)

Ein 38-jähriger Breckerfelder wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Deller Straße leicht verletzt. Er fuhr aus Richtung Ennepetal in Richtung des Kreisverkehrs, als er aus bisher ungeklärten Gründen kurz zuvor nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Leitpfosten stieß und auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der 38-Jährige leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Fahrer augenscheinlich vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

