Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Hattinger bei Schleudergang leicht verletzt

Hattingen (ots)

Ein 28-jähriger Hattinger fuhr am Mittwochabend mit seinem Ford auf der August-Bebel-Straße in Richtung Nierenhofer Straße- Als er in die Nierenhofer Straße abbog, beschleunigte er seinen Pkw so, dass das Heck seines Fahrzeugs ausbrach. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam auf der gegenüber liegenden Straßenseite zum Stehen. Der Hattinger wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell