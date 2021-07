Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (267/2021) Am helllichten Tag mitten in Göttingen - Unbekannte stehlen hochwertiges Mountainbike in der Reitstallstraße

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Göttingen, Reitstallstraße

Freitag, 9. Juli 2021, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Reitstallstraße in der unmittelbaren Göttinger Innenstadt haben Unbekannte am vergangenen Freitagnachmittag (09.07.21) ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Das auffallend blaue Rad der Marke "YT Industries", Modell "Jeffsy 29 AL Base", war an einem Fahrradständer gegenüber von "McDonalds" angeschlossen. Von hier verschwand es spurlos. Das Mountainbike hat einen schwarzen Sattel und orange Pedale. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zum Fall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell