Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Alleinunfall mit Kraftrad unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots)

Am 17.07.2021, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Ennepetaler die Peddenöder Straße in Fahrtrichtung L699 mit seinem Kraftrad. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht und eine Blutprobe wurde angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

