Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Forbach - Unfall verursacht und geflüchtet

Gaggenau, ForbachGaggenau, Forbach (ots)

Am Sonntag gegen 3.45 Uhr fuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer auf der Landstraße in Forbach von Freudenstadt kommend in Fahrtrichtung Gernsbach. Auf Höhe einer Bankfiliale kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Metallpoller. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Mittzwanziger zunächst weiterfuhr, ehe er sein Auto wendete und zurückkehrte. An der Unfallstelle beseitigte der Unfallverursacher nun Trümmerteile und Unfallspuren, bevor er erneut in seinem Wagen stieg und unerlaubt die Unfallstelle verlies. Der Mann kehrte wenig später mit zwei Personen zurück und wurde durch eine herbeigerufene Polizeistreife am Unfallort kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Während der Klärung des Sachverhalts wurde der 26-Jährige immer provokanter und aggressiver, weshalb er wegen seines Auftretens in Handschellen gelegt werden musste. Sein Auto konnte mit noch warmer Motorhaube und entsprechenden Unfallbeschädigungen in einem Hinterhof der Hauptstraße aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden am BMW beträgt etwa 8.000 Euro, an den Metallpollern etwa 4.000 Euro. Nun erwarten den Mann gleich mehrere Strafanzeigen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell