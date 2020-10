Polizei Bochum

POL-BO: Mit Gullydeckel Scheibe eingeworfen - Polizei sucht Zeugen nach Eisdieleneinbruch!

Herne (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 11. Oktober, ist es in Wanne-Eickel zu einem Einbruch in eine Eisdiele gekommen.

Mit einem kleinen Gullydeckel warfen noch nicht ermittelte Täter, gegen 5.45 Uhr, die an der Straße "Auf der Wenge" 12 gelegene Schaufensterscheibe des Eiscafés ein. Auf diese Weise gelangten die Kriminellen in die Räumlichkeiten und entwendeten aus einer Kasse Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich beim Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441 (Bochumer Kriminalwache) zu melden.

