Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Friseursalon

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Freitag (15.07/16.07) verschafften sich unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in einen Friseursalon an der Bruchstraße und entwendeten diverse Friseurutensilien wie Scheren und Haarschneidemaschinen sowie Bargeld. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell