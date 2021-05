Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (17.05.2021), gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in der Fußgängerzone (Bismarckstraße). Das Kind fuhr gegen eine 71-jährige Fußgängerin, welche hierdurch stürzte. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt.

