Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter bei Sachbeschädigung beobachtet- Außenspiegel abgetreten

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochabend (12.5.) konnte eine aufmerksame Zeugin eine männliche Person dabei beobachten, wie diese sich an einem geparkten roten Opel Corsa zu schaffen machte. Die Zeugin befand sich gegen 21.05 Uhr auf der Eichholzstraße und konnte erkennen, dass der Unbekannte sich mit den Händen auf die Motorhaube des Corsas stützte und anschließend mit Fuß gegen den linken Außenspiegel trat. Dieser brach daraufhin aus der Verankerung. Die Zeugin, die sich in einem Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 10 befand, betätigte aufgrund der Beobachtungen ihre Hupe, so dass der Täter sich fluchtartig zu Fuß vom Fahrzeug entfernte. Die Zeugin konnte noch beobachten, wie der Unbekannte in Richtung Grundschule Hunnebrock davon lief. Der Täter wird mit ca. 180cm groß und jugendlichem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein grau/grünes Oberteil mit schwarzer Kapuze und eine helle Jeans. Der geschädigte Corsa-Inhaber wurde, im Anschluss der Nahbereichsfahndung, über die Sachbeschädigung informiert. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung oder auch verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

