Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in drei Häuser - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 29-jähriger Herforder rief am Dienstag (11.5.), gegen 10.00 Uhr die Polizei, nachdem er Einbruchsspuren an seinem Haus festgestellt hatte. Der Mann bewohnt eine Immobilie im Sperberweg und bemerkte Beschädigungen an der Haustür und einem Fenster im Erdgeschoss. Der oder die unbekannten Täter hatten offenbar versucht, die Tür und das Fenster aufzuhebeln. Das Türschloss wurde dabei verbogen, hielt aber der Gewalteinwirkung stand. Warum die Unbekannten nicht ins Haus gelangten oder ob sie gestört wurden, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Als der Mann sich genauer umsah, stellte er fest, dass das unmittelbar angrenzende Haus ähnliche Beschädigungen aufweist: Auch hier haben Unbekannte versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Der Herforder verständigte umgehend den 27-jährigen Eigentümer. An beiden Häusern entstand insgesamt ein Schaden von knapp 1000 Euro. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer der 57-jährgie Eigentümer eines Hauses am Stephansweg. An seiner Immobilie haben Unbekannte ebenfalls versucht, in das Haus zu gelangen. Entsprechende Hebelspuren waren an einem Fenster und der Terrassentür im Untergeschoss zu finden. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Sonntag Abend und Dienstag Vormittag etwas Verdächtiges im Sperberweg oder Stephansweg beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

