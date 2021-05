Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Autos ineinander geschoben - Drei Personen verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein Verkehrsunfall mit drei Autos ereignete sich gestern (10.5.) gegen 18.35 Uhr auf der Oeynhauser Straße. Ein 44-jähriger Löhner fuhr mit seinem VW Transporter in Richtung Löhner Straße. Auf Höhe der Hausnummer 28 bemerkte er, dass eine vor ihm fahrende 41-jährige Herforderin ihren Mercedes verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Löhner bremste sein Auto ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden und fuhr auf den Mercedes auf. Dieser wurde in den davor fahrenden Toyota einer 20-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen geschoben. Alle drei Fahrzeugführer verletzten sich leicht. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3300 Euro.

