Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Waschstraße- Hebelversuche scheitern

Bünde (ots)

(sls) Polizeibeamte wurden am Mittwochmorgen (12.5.) zu einem Einsatz an der Waschstraße am Autohof in Bünde gerufen. Mitarbeitern der Waschstraße fiel gegen 07.50 Uhr auf, dass diverse Türen in der Waschstraße Hebelspuren aufzeigten und ein Fenster ebenfalls beschädigt war. Eine erste Auswertung der Spurenlage ergab, dass Unbekannte versuchten im Zeitraum von Dienstagabend bis zum Mittwochmorgen verschiedene Türen aufzuhebeln, um in das Innere der Waschanlage (für PKW und LKW) zu gelangen. Die Tür zur PKW-Waschanlage wurde letztendlich aufgebrochen und aus dem Kassenbereich ein Behältnis mit etwas Münzgeld entwendet. Da es sich um ein viel befahrenes Gelände eines Autohofes und anliegendem Fast-Food Restaurant handelt, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Nummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell