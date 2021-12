Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden: Glätteunfall

Am Dienstag gegen 13:40 fuhr ein 30-jähriger Seat-Fahrer die L 1140 zwischen Rohrbronn und Hößlinswart entlang und kam hierbei auf der schneebedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda eines 68-Jährigen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kernen im Remstal: Auto übersehen

3500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 12 Uhr ereignete. Eine 75-jährige Seat-Fahrerin fuhr in der Karlstraße in den fließenden Verkehr ein und stieß dabei mit einer 33-jährigen Ford-Lenkerin zusammen. Die beiden Autofahrerinnen blieben hierbei unverletzt.

