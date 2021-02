Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(HDH)(GP)(UL) Region - Mit Kontrollen für mehr Sicherheit

Zahlreiche abgelenkte und nicht angegurtete Autofahrer entdeckte die Polizei bei ihren Kontrollen am Donnerstag in der Region.

Auch in Zeiten von Corona behält die Polizei die Verkehrssicherheit im Blick und führte im gesamten Präsidiumsbereich Kontrollen. Insgesamt stellten die Polizisten 48 nicht angegurtete Autofahrer und 28 ihr Mobiltelefon benutzende Fahrzeuglenker fest.

Ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de. An einer Kontrollstelle in Erolzheim traf die Polizei am Vormittag auf 14 nicht angegurtete Autofahrer. Neun weitere entdeckten die Beamten im Kreis Biberach. Weitere Verstöße deckte die Polizei in Göppingen (10), Heidenheim (1), Ulm (14) auf.

Das Handy am Steuer beeinträchtigt die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen stark. In nur 1 Sekunde legt ein Fahrzeug bei 50 km/h bereits etwa 14 Meter zurück. Deshalb kontrolliert die Polizei täglich abgelenkte Fahrer. Folgende Verstöße stellte die Polizei in den Kreisen fest: Biberach (5), Heidenheim (7), Göppingen (10), Ulm (6).

