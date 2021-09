Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Radfahrerin stürzt/ Schwere Verletzungen zog sich eine 55-Jährige am Montag bei Langenenslingen zu.

Gegen 19.15 Uhr muss der Unfall passiert sein, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Zeugen fanden die gestürzte Radfahrerin mit ihren schweren Verletzungen auf dem Gemeindeverbindungsweg von Enhofen nach Heiligkreuztal und verständigten die Rettungskräfte. Mit einem Krankenwagen kam die Frau in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Zweirad blieb gering. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/96300) hat nun die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen, der ganz im Sinne der "Aktion-Tu-was" gehandelt und ein Zeichen für Zivilcourage gesetzt hat.

Sie weist darauf hin, dass die Tipps der Aktion recht einfach, aber zentral wichtig sind. Wer sie beherzigt, kann helfen, ohne sich zu gefährden:

1. Hilf, aber bring Dich nicht in Gefahr. 2. Ruf die Polizei unter 110. 3. Bitte andere um Mithilfe. 4. Präg Dir Tätermerkmale ein. 5. Kümmere Dich um Opfer. 6. Sage als Zeuge aus.

Nähere Informationen im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

