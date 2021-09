Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Traktor rammt Pkw

Im Straßengraben landete ein BMW am Montag bei Mietingen.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 39-Jähriger hinter einem Traktor von Baltringen in Richtung Mietingen. Weil er das Fahrzeug überholen wollte, scherte der Autofahrer aus. Der Traktorfahrer wollte an einer Einmündung nach links abbiegen und lenkte deshalb. Dabei stieß er gegen den BMW. Das Auto landete im Straßengraben. Ein 16-jähriger Mitfahrer im Traktor wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbreite Pkw wurde durch ein Abschlepper aufgeladen. Um die Bergung des Traktors kümmerte sich der Fahrer selbst. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn gesperrt.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

