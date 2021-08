Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Diebstahl aus Pkw/ Seitenscheibe an VW eingeschlagen

Bedburg-Hau (ots)

Während die Fahrerin eines VW in der Zeit von Montag auf Dienstag (10. August 2021) ihren Nachtdienst absolvierte, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe ihres VW ein und entwendeten aus dem Handschuhfach ihr Portmonee. Ihr Auto parkte an der Straße Grüner Winkel auf dem Gelände der LVR Klinik. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

