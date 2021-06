Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210618-1: Fahrradfahrerin übersehen

Frechen (ots)

Eine Autofahrerin (47) bog mit ihrem Auto ab und übersah eine bevorrechtigte Radfahrerin (68). Beim Ausweichversuch prallte das Auto gegen das Auto einer entgegenkommenden 52-Jährigen.

Am Donnerstagvormittag (17. Juni) fuhr eine 47-Jährige um 10.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Dr.-Tusch-Straße und wollte nach rechts in die Alte Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine 68-jährige Fahrradfahrerin, die die Alte Straße bevorrechtigt überquerte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei ist die Radfahrerin schwer verletzt worden. Bei der Ausweichbewegung des Wagens prallte dieser gegen den Wagen einer 52-Jährigen, die die Alte Straße entgegengesetzt in Richtung Dr.-Tusch-Straße befuhr. Dabei wurde die 52-Jährige verletzt. Die Verletzten kamen zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und die Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

