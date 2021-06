Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210617-2: Junge bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Frechen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und einen Unfallbeteiligten

Am Mittwochnachmittag (16.Juni) ist ein 10-jähriger Junge einer sich öffnenden Autotür ausgewichen und stürzte über den Lenker seines Fahrrads. Der Mann der die Tür öffnete, entschuldigte sich und fuhr danach ohne sich weiter um das Kind zu kümmern davon.

Der 10-Jährige soll ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14.15 Uhr auf dem Radweg der Hubert-Prott-Straße in Richtung Bachem gefahren sein. Als er die Hermann-Balkhausen-Straße passiert hatte, fuhr er an einem gelben Fiat vorbei, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg geparkt hatte. Plötzlich öffnete ein bislang unbekannter Mann die Beifahrertür des Ducatos, so dass der 10-Jährige auswich und zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Der Unbekannte fuhr, nachdem er sich entschuldigt hatte, mit seinem Transporter in Richtung Frechen davon.

Der gelbe Fiat Ducato soll mit zwei Personen besetzt gewesen sein. Der Mann, der die Tür öffnete war von korpulenter Statur und hatte kurze gegelte Haare. Er trug ein braunes T-Shirt und eine kurze Hose. Die im Fahrzeug sitzende Frau trug ein langes Kleid.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben können. Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell