Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Doppelhaushälfte in 17121 Nielitz, LK- VG

PHR Greifswald (ots)

Am 07.04.2021 kam es in Nielitz,zum Brand einer Doppelhaushälfte. Gegen 19:35 Uhr bemerkte die Eigentümerin den Brand in einem der Zimmer in der oberen Etage der Doppelhaushälfte und informierte alle zwei noch im Haus befindlichen Personen. In der anderen Doppelhaushälfte befanden sich zurzeit des Brandausbruchs keine Personen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brannte ein 6 qm großes Zimmer in der 2. Etage des Gebäudes. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Loitz, Düvier und Sassen, die mit 47 Kameraden im Löscheinsatz waren, wurde der Brand schnell gelöscht. Zwei Personen wurden leicht verletzt, als der in unmittelbarer Nähe wohnende Sohn seinen Vater, welcher nicht gut zu Fuß ist, aus dem Haus holte.Der 53-Jährige Bewohner und sein hinzu geeilter 30-jährige Sohn wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht.Die betroffene Wohnung und weitere Räume in der 2.Etage sind durch Verrußung zurzeit nicht bewohnbar.Die Schadenshöhe wird bisher mit 10.000 Euro eingeschätzt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Ergebnis dessen kann gesagt werden, dass sie keine Hinweise auf eine fahrlässige Brandstiftung festgestellt haben. Es wird derzeit von einem technischen Defekt an einem elektrisch betriebenen Wandheizkörper ausgegangen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

