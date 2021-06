Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210617-1: E-Gitarre aus Musikschule gestohlen

Erftstadt (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind in Lechenich in eine Musikschule an der Straße 'Bonner Ring' eingedrungen und haben ein Musikinstrument sowie elektronische Geräte entwendet. Der oder die Einbrecher stiegen zwischen Dienstagabend (15. Juni) 19 Uhr und Mittwoch (16. Juni) 14 Uhr durch ein Fenster in die Räumlichkeiten der Musikschule ein und verließen den Tatort auf gleichem Weg wieder.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem oder den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

